1 August 2021: Patrick Peters macht im 08-Trikot gegen den FC Schalke 04 eine Ansage. Foto: Michael Kienzler

Trockener Humor, harte Zweikämpfe, großes Herz – so wurde Patrick Peters von 2019 bis Anfang 2022 zu einem Villinger Publikumsliebling. Nun schnürt der 35-jährige Abwehrrecke für den 1. FC Rielasingen-Arlen die Kickstiefel – dem Gegner der Nullachter am Samstag.









Patrick Peters ist Mitte der Woche gut drauf. Kein Wunder, haben doch die Rielasinger am Sonntag das wichtige Derby gegen den Offenburger FV an der heimischen Talwiese mit 3:1 für sich entschieden. „Das war ein verdienter Dreier. Ich hatte aber nur einen geringen Anteil am Sieg“, wurde der erfahrene Defensivmann erst in der 75. Minute eingewechselt. „Insgesamt habe ich aber für mein Alter viel Spielpraxis“, sagt und lacht Peters.