Was Pelé für Toco bedeutet und was der Ex-Nullachter in Brasilien macht

2 Der Vollblutstürmer – hier mit Mario Klotz (links) und Piero Saccone – bejubelte mehr als 100 Treffer für den FC 08 Villingen. Foto: Michael Kienzler

"Pelé war einfach meine Inspiration!" Im fernen Brasilien trauert Rodrigo Stasiak, fast schon legendärer Stürmer des FC 08 Villingen, um sein großes Vorbild. Nicht nur in Sachen Fußball.















Rodrigo Stasiak ist nach vielen Jahren in Europa, darunter nahezu fünf unvergesslichen beim FC 08 Villingen, schon lange wieder im südbrasilianischen Guarapuava angekommen. Genauer in Entre Rios, einem Distrikt etwa 30 Kilometer entfernt von der 175 000-Einwohner-Stadt in der südlichen Mitte des Bundesstaates Paraná. Dort erfuhr er vom Tod des "Fußball-Königs", des einzigen Spielers, "der mit den Sternen spielte und immer auf dem Boden geblieben ist", so Franz Beckenbauer.