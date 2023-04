1 Dante Radjenovic will mit den C-Junioren die Hürde Singen überspringen. Foto: Michael Kienzler

Alle höherklassigen Nachwuchsmannschaften aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis sind am Wochenende im Einsatz.









„Natürlich sind drei Punkte das Ziel“, stellt Mustafa Gürbüz vor dem Heimspiel der A-Junioren des FC 08 Villingen gegen den FV Ravensburg (Sonntag, 13.30 Uhr) klar. Doch einfach wird dies gegen den Tabellenneunten der Oberliga nicht. Und dies liegt nicht nur am jüngsten 3:2-Sieg gegen Hollenbach. „Ravensburg ist noch nicht am sicheren Ufer, braucht also noch Punkte für den Klassenerhalt“, ist der 08-Coach aber zuversichtlich, dass der Siebte aus Villingen der leichten Favoritenrolle gerecht wird. „Wenn wir uns im Vergleich zum 1:1 in Ulm in Sachen Zweikampfverhalten, Verengung der Räume und Chancenverwertung etwas steigern“, betont Gürbüz.

A-Junioren Verbandsliga

SG DJK Donaueschingen – SV Weil (Samstag, 15 Uhr). Im Duell der Aufsteiger erwartet die Spieler von Trainer Simon Kropfreiter eine schwere Aufgabe. Die Gäste aus dem Dreiländereck rangieren zwar nur auf Tabellenplatz neun, aber die Weiler zeigten schon im Hinspiel eine gute Leistung und gewannen mit 4:0. „Wir werden auf dem Kunstrasen versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Die dünne Personaldecke erschwert dieses Vorhaben jedoch“, meint der Coach. Zum ohnehin schon dünnen Kader gesellt sich nun auch noch Marko Karagaca, der an einer Handverletzung laboriert.

B-Junioren Oberliga

TSG Hoffenheim II – FC 08 Villingen (Samstag, 14 Uhr). Nach dem bitteren Aus im SBFV-Pokal-Halbfinale in Offenburg kann sich der FC 08 ganz auf den Kampf um den Klassenerhalt konzentrieren. Das Oberliga-Schlusslicht braucht dringend Punkte, doch bei der Bundesliga-Reserve aus Hoffenheim (5./36 Punkte) wird dies extrem schwierig.

„Noch sind 18 Punkte zu vergeben. Die TSG ist aber spielerisch eine der besten Mannschaften der Oberliga“, erwartet 08-Trainer Mario Maus, dass seine Spieler auf jeden Fall aber „dagegenhalten“. „Wir müssen extrem aggressiv in die Zweikämpfe gehen, dazu müssen wir sehr kompakt stehen und über das ganze Spiel über hart arbeiten.“

B-Junioren Verbandsliga

SF Eintracht Freiburg – DJK Villingen (Samstag, 10 Uhr). Nach der Pause müssen die DJK-Talente früh raus. Vielleicht bringt Villingen ja im Kampf um den Klassenerhalt beim Tabellensechsten aus dem Breisgau Bonuspunkte mit?

C-Junioren Verbandsliga

JFV Singen – FC 08 Villingen (Samstag, 12.30 Uhr). Der FC 08 Villingen will mit einem Sieg in Singen den sechsten Tabellenplatz verteidigen.