Was Marcel Yahyaijan beim Wiedersehen mit David D’Incau sehen will

1 24. August: Villingen um Mokhtar Boulachab (links) – hier gegen Raphael Skusa – lässt der SG Dettingen beim 5:0 keine Chance. Foto: Eibner/Pisa

Genau 164 Tage nach dem Pokal-Spiel kommt es am Samstag (14.30 Uhr) für den FC 08 schon zu einem Wiedersehen mit der SG Dettingen-Dingelsdorf um den Ex-Nullachter David D’Incau.















Die Nullachter zogen im Hochsommer mit einem lockeren 5:0 (2:0)-Sieg locker in das SBFV-Pokal-Viertelfinale ein. Nun also fährt der Oberligist erneut an den Bodensee zum Landesliga-Achten, der von David D’Incau (266 Spiele und zehn Tore für den FC 08) trainiert wird. "Wir haben schon damals ausgemacht, dass wir im Winter gegeneinander testen", freut sich Marcel Yahyaijan auf das Vorbereitungsspiel.