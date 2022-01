1 Die Stuttgarter Kickers bejubelten Ende September beim FC 08 Villingen einen 2:0-Sieg. Foto: Eich

Nicht nur der FC Villingen ist kurz vor dem Ende des Transferfensters tätig geworden, sondern auch die Kontrahenten der Nullachter haben sich verstärkt. Zudem stellten einige Oberligisten auch in Sachen Trainer neue Weichen.















TSV Ilshofen

Beim TSV Ilshofen ist Trainer Julian Metzger (28) unmittelbar im Anschluss an den Trainingsauftakt nach der Winterpause überraschend zurückgetreten. Mit ihm ziehen sich auch seine Assistenten Silas Probst und Maximilian Egner zurück. Allerdings bleibt Egner weiterhin als Spieler an Bord. Auslöser war wohl die Einführung einer neuen Sitzordnung in der Kabine, gegen die sich die Mannschaft querstellte. Doch auch ansonsten schien Metzger nicht mehr hundertprozentig überzeugt von seinem Team zu sein. "Ich habe einen großen Ehrgeiz und stelle diesen in den Mittelpunkt. Ich hatte den Eindruck, dass ich diesen Ehrgeiz so in Teilen der Mannschaft nicht gespürt habe", erklärte er gegenüber dem "Haller Tagblatt". Zunächst einmal wird Ramazan Kandazoglu (33), der Coach der zweiten Mannschaft, sich auch um das Oberliga-Team kümmern. Neben Metzger steht auch Stammkeeper Jonas Wieszt (29) in der Rückrunde nicht mehr zur Verfügung.

FV Lörrach-Brombach und Spfr. Dorfmerkingen

Erkan Aktas (41) wird den FV Lörrach-Brombach zum Saisonende verlassen. Das teilte der Coach des Tabellenletzten zum Trainingsauftakt mit. Dagegen hat bei den Spfr. Dorfmerkingen Trainer Helmut Dietterle (70) seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert.

SSV Reutlingen

Beim SSV Reutlingen hat sich Innenverteidiger Arbnor Nuraj (21) einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt für die Rückrunde aus.

1. FC Rielasingen-Arlen und Sportunion Neckarsulm

Der 1. FC Rielasingen-Arlen verstärkt sich mit Defensivakteur Moritz Kloss (20) vom Hamburger Landesligisten Eimsbütteler TV und Offensivakteur Noah Schiffner (18) vom Grazer AK II. Mathias Schäfer (20) wechselt vom FC Nöttingen zum Verbandsligisten TSV Mutschelbach. Die Sportunion Neckarsulm hat Arel Demir (19) von den Stuttgarter Kickers verpflichtet. Den Verein verlassen haben Torwart Nico Bayha (25) und Noah Schorn (23).

TSG Backnang und SV Linx

Bei der TSG Backnang hört Shqiprim Binakaj (32) aus beruflichen Gründen auf. Bereits für die nächste Saison hat sich der SV Linx die Dienste der oberligaerfahrenen Hakan Ilhan (Stürmer/34) vom SC Lahr und Felix Armbruster (Defensivakteur/28), derzeit noch Kehler FV, gesichert. Den SVL verlassen wird nach der Saison dagegen Mittelfeldakteur Adrian Vollmer (32). Er wird Spielertrainer beim Landesligisten SV Stadelhofen.

Stuttgarter Kickers

Das Trainingslager der Stuttgarter Kickers in der Türkei geht ohne drei Stammspieler – dafür mit sechs Nachwuchskräften – über die Bühne. Der Fußball-Oberligist bereitet sich in einem einwöchigen Trainingslager in Belek auf die zweite Saisonhälfte vor. Markus Obernosterer bleibt wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk genauso zu Hause wie Niklas Kolbe (Prüfungen) und Kevin Dicklhuber, der Vaterfreuden entgegensieht. Auch Nick Rudloff kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen. Nicht mehr zum Kader zählt der 19-jährige Robin Schwemmle, der häufig verletzt war. Mögliche Neuzugänge begleiten die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal nicht. Der als Winter-Verstärkung gehandelte Jonas Meiser (SG Sonnenhof Großaspach) wird zwar nicht zum VfB Stuttgart II wechseln, der Offensivmann steht aber vor einem Wechsel zu Regionalligist TSG Balingen. "Wir versprechen uns vom Trainingslager einen sportlichen Mehrwert, die Mannschaft freut sich sehr darauf", sagte der neue Sportliche Leiter Marc Stein.