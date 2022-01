1 08-Offensivspieler Kamran Yahyaijan plagt sich weiter mit einer Entzündung im Knie herum. Foto: Eich

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

"Deadline Day", am Montagabend schließt das Winter-Transferfenster in den deutschen Fußball-Ligen. Schlägt der FC 08 Villingen noch zu? 08-Trainer Marcel Yahyaijan schließt kurz vor 12 Uhr nichts aus, doch wahrscheinlich sei ein weiterer Wechsel nicht.















Link kopiert

Montag, 11.48 Uhr: Marcel Yahyaijan hat die Uhr im Blick. Sechs Stunden noch, dann schließt das Transferfenster. Wer sich also bis 18 Uhr nicht verstärkt hat, muss bis zur nächsten Wechselphase im Sommer warten. "Also Stand jetzt gehe ich davon aus, dass sich bei uns in Sachen Kader nichts mehr verändert", wollte der Villinger weiter den Markt sondieren. "So ist es", rechnete Sportvorstand Arash Yahyaijan am Mittag ebenfalls nicht mit spontanen Zu- oder Abgängen.