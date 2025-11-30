FC 08 Villingen vor der Winterpause: Umfangreiche Analyse, Kritik, Kadergespräche, Dubai und Mexiko

Der FC 08 schließt die Herbstserie in der Oberliga nach dem „wilden“ 3:3 in Essingen auf dem sechsten Platz ab. In den nächsten Wochen werden die Zukunftsweichen gestellt.

Oberliga: Der FC 08 macht in der Oberliga nach dem 3:3 in Essingen für dieses Jahr „Feierabend“. Zu einer kleinen Weihnachtsfeier lud nach der Rückfahrt am Samstag Trainer Steffen Breinlinger seine Mannschaft zu sich nach Hause ein. Der Coach hatte am Donnerstag noch einen Großeinkauf gemacht. Es gab kulinarisch weihnachtliche Köstlichkeiten

Bis zum Samstagabend war sicherlich der Ärger über den Ausgleich der Essinger in der allerletzten Sekunde wieder etwas verflogen. Die Nullachter schließen die Herbstserie nach 19 Spielen auf dem sechsten Platz ab. Zu den beiden Top-Teams Mannheim und Aalen (ein Spiel weniger) hat der FC 08 schon einen Rückstand von jeweils 16 Punkten.

Allerdings blieben die Villinger in Essingen im sechsten Spiel in Folge ungeschlagen, was auch ein positiver Fingerzeig für mehr Stabilität – im Vergleich zum ersten Saisondrittel – ist.

Rückblick-Analyse-Selbstkritik

Doch aus den Worten von 08-Sportdirektor Marcel Yahyaijan, der sich in Essingen über den späten Ausgleich sehr ärgerte („Wir verschenken nicht das erste Mal die Punkte“) ist herauszuhören, dass die nun anstehenden, internen Analyse-Gespräche sehr deutlich werden. Am Samstag betonte Marcel Yahyaijan: „Angesichts des Potenzials unserer Mannschaft müssten wir zu diesem Zeitpunkt besser dastehen.“

Coach Steffen Breinlinger (Vertrag bis zum Saisonende) stimmt dem zu, sieht seine Mannschaft aber auch „weiter in einem Entwicklungsprozess“. Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass es leistungsmäßig in die richtige Richtung geht. Diesen Trend gilt es mit dem ersten Pflichtspiel im neuen Jahr – am 21. Februar in Neckarsulm – fortzusetzen. Bis dahin dürfte auch im Großen und Ganzen schon klar sein, wie der Kader in der kommenden Oberliga-Saison 2026/27 in Villingen aussehen wird.

Ein Duo fliegt nach Mexiko

Die Spieler freuen sich nach einer sehr intensiven Zeit nun bis zum 12. Januar (Trainingsauftakt) auf etwas Erholung, Zeit mit ihren Familien und auch auf Fernreisen: Georgios Pintidis zieht es über den Jahreswechsel beispielsweise nach Dubai. Kapitän Nico Tadic und Angelo Rinaldi haben „Mexiko“ gebucht. Christian Derflinger möchte seine Verwandten in Österreich besuchen. Kevin Pfeifhofer und Kevin Müller freuen sich aufs Skifahren. Torhüter Andrea Hoxha möchte mit seiner Familie wegfliegen, „aber ich weiß noch nicht wohin“.

Statistik

TSV Essingen: Österle – Ruther (84. Neunhoeffer), Etemi, Funk (60. Leuze), Abele (68. Dudda), Groiß, Wiedmann, Biebl (68. Pfänder), Schellhorn, Auracher, Kilic (71. Hoxha).

FC 08: Hoxha – Albrecht, Busam, Liserra, Rinaldi (68. Krieger), Pintidis, Derflinger, Sökler, Cristilli (90.+3 Glück), Müller (90. Rudy) – Feißt (85. Pfeifhofer).

Tore: 1:0 Groiß (37.), 1:1 Cristilli (51.), 2:1 Ruther (58.), 2:2 Sökler (63.), 2:3 Pintidis (88.), 3:3 Neunhoeffer (90.+5).

Schiedsrichterin: Daniela Kottmann (Altheim).

Zuschauer: 500.

Gelbe Karte: Auracher, Biebl/Busam.