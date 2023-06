Nach Skandal in Mannheim basteln Nullachter eine Puppe

1 Beim entscheidenden Strafstoß schickt Schütze Jürgen Schiek (nicht im Bild) 08-Keeper Martin Huschke (verdeckt) in die falsche Ecke. Walter Gruler (Nummer 10) rauft sich entsetzt die Haare. Foto: Archiv Michael Eich

Für die älteren Fans des FC 08 Villingen ist es bis heute ein Trauma: Vor fast genau 50 Jahren verloren die Nullachter am 11. Juni 1973 das entscheidende Aufstiegsspiel zur Regionalliga Süd beim VfR Mannheim mit 0:1.









Es war eine skandalträchtige Partie, bei der die von Anton Rudinski trainierte Mannschaft um den sofortigen Wiederaufstieg in die Zweitklassigkeit regelrecht betrogen wurde. Der Mann, dem dies angelastet wurde, war der damalige Schiedsrichter Günter Linn aus Altendiez. Vor allem dieser Name hat sich bei den vielen 08-Fans fest ins Gedächtnis eingebrannt. Der Referee spielte bei der letzten alles entscheidenden 08-Partie der Aufstiegsrunde beim VfR Mannheim an Pfingstmontag Schicksal.