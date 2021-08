1 Die Nullachter – hier Kamran Yahyaijan (rechts) im Zweikampf mit FSV-Torschütze Konstantinos Markopoulos – hatten in Bissingen am Ende alles im Griff. Foto: Eibner

FSV 08 Bietigheim-Bissingen – FC 08 Villingen 1:3 (1:1). Die Nullachter sind am Mittwochabend mit einem 3:1-Sieg in Bissingen in die Oberliga-Saison 2021/22 gestartet. Mokhtar Boulachab, Nedzad Plavci und Mauro Chiurazzi trafen.

08-Trainer Marcel Yahyaijan hatte seine Startelf drei Tage nach dem DFB-Pokal-Hit gegen den FC Schalke 04 im Sportgelände am Bruchwald auf drei Positionen umgebaut. Für Leon Albrecht, Anthony Mbem-Som Nyamsi und Patrick Peters durften sich bei den Bissingern, die von vielen Oberliga-Trainern am Ende der Saison im vorderen Tabellendrittel erwartet werden, Mokhtar Boulachab, Adrian Rama-Bitterfeld und Jonas Busam von Beginn an für weitere Aufgaben empfehlen.

Es begann nahezu perfekt für die Villinger. Zwar verfehlte ein Heber von Kamran Yahyaijan nach genau 92 Sekunden knapp das Ziel, doch dann schickte Busam (9.) mit Boulachab einen weiteren Neuzugang mit einem 40-Meter-Pass auf die Reise. Der 22-Jährige ließ FSV-Torwart Henning Bortel aus spitzem Winkel keine Chance. Die Bissinger waren aber nicht geschockt, drängten sofort auf den Ausgleich. Lohn war das 1:1 durch einen verwandelten Handelfmeter – Jonas Busam hatte diesen verursacht – von Konstantinos Markopoulos (23.). Die 410 Zuschauer sahen auch in der Folge eine ausgeglichene, spielerische gute Oberliga-Partie. Beide Teams gingen bei sommerlichen Temperaturen ein hohes Tempo. Gegen Ende der ersten Hälfte erarbeiteten sich die Villinger optische Vorteile, doch es blieb nach 45 Minuten beim insgesamt leistungsgerechten 1:1.

Mit Großchance in die Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einer Großchance des eingewechselten Filimon Gerezgiher (47.), doch 08-Goalie Andrea Hoxha parierte stark. Acht Zeigerumdrehungen später machte es Nedzad Plavci auf der anderen Seiten nach einem Pass von Boulachab, der im rechten Mittelfeld eine starke Leistung ablieferte, besser. In einem weiter gutklassigen Spiel waren die Nullachter in der Folge die etwas aktivere Mannschaft. FSV-Trainer Markus Lang reagierte, brachte Pero Mamic (70.) für Loris Hoffmann, der kurz vor einem Platzverweis stand.

Bei den Villingern kam nach Anthony Mbem-Som Nyamsi und Thomas Kunz noch Volkan Bak (73.). Der Stürmer war gerade einmal drei Minuten auf dem Feld, als Mauro Chiurazzi (76.) nach einem Kunz-Pressschlag die Übersicht behalten hatte. Das 3:1 war die Vorentscheidung, von Bissingen kam gegen auch kämpferisch und taktisch sehr starke Nullachter nun nicht mehr viel. Dagegen hätte Kunz in der Nachspielzeit fast noch den vierten 08-Treffer erzielt. Am Ende blieb es aber beim verdienten 3:1-Sieg.

Für die Nullachter geht der "Spiele-Marathon", so Trainer Marcel Yahyaijan, bereits am Samstag (15.30 Uhr) weiter. Dann gastiert mit dem 1. Göppinger SV ebenfalls ein hoch gehandeltes Team im Villinger Friedengrund. "Wir wollen in Villingen punkten", verspricht schon einmal SV-Trainer Gianni Coveli.