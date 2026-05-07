FC 08 Villingen – VfR Mannheim: Ein gesunder Kapitän, ein Spagat und ein Duell zweier Pokalfinalisten

Während die halbe Oberliga um die Versetzung zittert, können die Nullachter am Samstag (14 Uhr) gegen den VfR Mannheim ohne Druck aufspielen. Auf den VfR wartet auch Waldhof Mannheim.
Oberliga: Während es für die Nullachter gegen den Tabellenzweiten aus der Quadratestadt vor allem darum geht, nach dem starken 2:2 bei Spitzenreiter Aalen den positiven Trend zu bestätigen, brauchen die Mannheimer noch einen Sieg, um ganz sicher das Ticket für die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga Südwest zu lösen.