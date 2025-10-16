FC 08 Villingen – VfR Aalen: Weshalb Beniamino Molinari die Nullachter noch weit vorne erwartet

Stürzt der FC 08 nach zwei Siegen ohne Gegentor am Samstag (14 Uhr) Oberliga-Spitzenreiter Aalen? Der Coach des ungeschlagenen VfR sagt: „Villingen ist für mich eine Topmannschaft.“
Oberliga : So weit sieht Steffen Breinlinger seine Mannschaft aber (noch) nicht. „Wir sind auf einem guten Weg, müssen uns aber weiter steigern“, notierte der Villinger Trainer zuletzt beim 1:0 in Göppingen die eingeforderte defensive Stabilität, aber im Spiel mit den Ball machte er noch viel Verbesserungspotenzial aus.