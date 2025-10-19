FC 08 Villingen – VfR Aalen: Was Enrico Krieger gegen den Oberliga-Spitzenreiter vermisst

Er beackerte wie immer die rechte Außenbahn, war an einigen aussichtsreichen Vorstößen der Nullachter beteiligt. Doch am Ende war auch Enrico Krieger nach dem 1:3 enttäuscht.

Der Spieler mit der Rückennummer 4 sorgte mit seiner Vorlage auf Marcel Sökler (11.), der den Ball nicht unter Kontrolle brachte, gegen einen dominanten Spitzenreiter aus Aalen für einen der wenigen offensiven Villinger Höhepunkte in der ersten Hälfte. Auch in den zweiten 45 Minuten war Enrico Krieger immer wieder in der Offensive zu sehen.

Die Analyse „Man hat schon gemerkt, dass die nicht umsonst die Tabelle anführen. In der ersten Halbzeit war es für uns schwer, ins Spiel zu kommen. Aalen hatte da viel Ballbesitz“, hoffte Krieger aber nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Christian Derflinger (45. + 1) auf die Wende. „In der Pause war die Euphorie bei uns groß. Wir hatten uns viel für die zweite Hälfte vorgenommen. Das hat man teilweise, so denke ich, auch gesehen“, blickt der Außenverteidiger auf das Spiel gegen den Spitzenreiter der Oberliga.

„Es haben am Ende Kleinigkeiten gefehlt“, stellte Krieger die Qualität des Ex-Zweitligisten geraus. „Man sieht schon, weshalb die ganz vorne stehen.“

Die Offensive

Während es Aalen schaffte, die (große) defensive Qualität und die Stärken im Spiel mit dem Ball auf den Rasen zu bringen, „hatten wir generell nicht so viele Chancen. Wir müssen es besser ausspielen, haben viele lange Bälle gespielt“, vermisste Krieger gegen den VfR den Spielfluss.