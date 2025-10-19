FC 08 Villingen – VfR Aalen: Was Enrico Krieger gegen den Oberliga-Spitzenreiter vermisst

Er beackerte wie immer die rechte Außenbahn, war an einigen aussichtsreichen Vorstößen der Nullachter beteiligt. Doch am Ende war auch Enrico Krieger nach dem 1:3 enttäuscht.
Der Spieler mit der Rückennummer 4 sorgte mit seiner Vorlage auf Marcel Sökler (11.), der den Ball nicht unter Kontrolle brachte, gegen einen dominanten Spitzenreiter aus Aalen für einen der wenigen offensiven Villinger Höhepunkte in der ersten Hälfte. Auch in den zweiten 45 Minuten war Enrico Krieger immer wieder in der Offensive zu sehen.