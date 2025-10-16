FC 08 Villingen – VfR Aalen: Nach Insolvenzen und Abstiegen – deshalb ist der Ex-Zweitligist nun so stark

Der Spitzenreiter aus Aalen gibt am Samstag (14 Uhr) seine Visitenkarte im Friedengrund ab. Unter Ex-Schalke-Co-Trainer Beniamino Molinari kehrt der Erfolg zurück.
Es scheint so, als würde der VfR das schaffen, was er sich schon eine Runde zuvor vorgenommen hatte: die Rückkehr in die Regionalliga Südwest. Aalen führt nach zwölf Spieltagen die Oberliga-Tabelle an, ist als einzige Mannschaft noch ungeschlagen. „Aalen und Mannheim duellieren sich ja ganz vorne in der Tabelle“, sieht Marcel Yahyaijan, der Geschäftsführer Sport des FC 08, die beiden VfR-Teams derzeit als die beiden größten Aufstiegsaspiranten an.