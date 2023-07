Am Mittwoch, 2. August, testet der VfL Wolfsburg wohl entweder gegen den AC Monza oder gegen Sampdoria Genua in der MS Technologie-Arena. Der Rasen ist top.

Es ist in den kommenden drei Wochen mächtig viel los im Wohnzimmer des FC 08 Villingen. Zuerst spielt der FC Liverpool gegen Greuther Fürth am kommenden Montag (13 Uhr/Live bei SKY) unter Ausschluss der Öffentlichkeit – nach Informationen unserer Zeitung gastiert zehn Tage später, am Mittwoch 2. August (17 Uhr), der VfL Wolfsburg in einem Test gegen den italienischen Erstligisten AC Monza oder gegen den italienischen Zweitliga-Klub Sampdoria Genua. Dies dann mit Zuschauern.

Bis Ende dieser Woche soll der Gegner der „Wölfe“ feststehen. Die Verhandlungen befinden sich bereits im Endstadium.

Die Hintergründe

Der VfL Wolfsburg absolviert nach Seefeld sein zweites Trainingslager in dieser Sommervorbereitungsperiode vom 31. Juli bis zum 4. August im Öschberghof.

Trainer Niko Kovac hatte sich in diesen Tagen – beim Feinschliff für den Saisonstart – noch einen hochkarätigen Gegner gewünscht. Es wird also ein italienischer Top-Club sein, der extra wegen dieser Partie einfliegt.

Die Zuschauererwartung

Mit mindestens rund 3000 Besuchern kann an diesem Mittwochabend sicherlich gerechnet werden. Bei den Norddeutschen wird dann wohl auch Nationalspieler Robin Gosens im grünen Trikot zu sehen sein. Er steht kurz vor dem Vertragsabschluss mit dem VfL.

Die Wolfsburger werden vom 31. Juli bis zum 4. August auch in Aasen trainieren. Zu den täglichen Einheiten dürften Zuschauer überwiegend zugelassen sein.

Der perfekte Rasen

Doch erst einmal blickt man beim FC 08 gespannt auf das Gastspiel des FC Liverpool am Montag (13 Uhr/Live bei SKY) gegen den Zweitligisten Greuther Fürth. Der Rasen im Friedengrund präsentiert sich in einem Top-Zustand.

Die 08-Spieler können den optimalen Untergrund allerdings erst nach dem 2. August genießen. Solange dürfen sie lediglich auf dem Nebenplatz trainieren, um den Hauptrasen für die beiden Top-Spiele zu schonen.

Gesteigertes Renomee

Klar ist, dass der FC 08 nicht nur finanziell einen attraktiven Gewinn aus diesen beiden großen Partien als Gastgeber genießt, sondern sich auch die Qualität und die hervorragenden Rahmenbedingungen der MS Technologie-Arena noch weiter für die nächsten Jahre national wie international herumsprechen werden.