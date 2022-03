1 08-Kapitän Dragan Ovuka (links) – hier gegen den Oberachener Cemal Durmus – und Co. wollen am Samstag die Stuttgarter Kickers ärgern. Foto: Sigwart

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der Montagvormittag nach dem verdienten 1:0 im Südbaden-Derby gegen Oberachern. 08-Trainer Marcel Yahyaijan genießt die Sonne bei einem Spaziergang, macht sich dabei aber auch Sorgen um Bruder Kamran. Vater Arash Yahyaijan – Sportvorstand des FC Villingen – kümmert sich um Verträge.















Link kopiert

Zahlreiche Kontrakte von Spielern laufen im Sommer aus. "Wir müssen nun schauen, wie es weitergeht", hofft Arash Yahyaijan, dass gerade Spielmacher Erich Sautner auch in der kommenden Runde das Villinger Trikot trägt. "Natürlich wollen wir so einen torgefährlichen Mann behalten", verweist der Sportvorstand des Tabellensechsten der Oberliga Baden-Württemberg auf die bereits 17 Scorerpunkte (acht Tore, neun Vorlagen) des 30-Jährigen. Auch Jonas Busam, Harry Föll, Mathias Heiligenstein, Lhadji Badiane sowie die erst in der Winterpause verpflichteten Ibrahima Diakité und Ibrahima Sy sind bisher nur bis zum Ende der Saison 2021/22 an den FC 08 gebunden. Schon klar ist, dass in der Runde 2022/23 die Talente Kevin Hezel und Yannick Spät (beide noch VfB Bösingen) den Sprung in die Oberliga-Mannschaft schaffen wollen.