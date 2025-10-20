FC 08 Villingen Verbandsliga: Weshalb di jungen Nullachter ein Déjà-vu erleben

Nach einem Drittel der Saison ereilt den FC 08 2 das gleiche Schicksal wie in der Oberliga-Runde 2024/25: Villingen schmückt das Tabellenende.

VERBANDSLIGA Zahlen lügen nicht: Bei 9:22 Treffern, mit nur einem Sieg und vier Punkten leuchtet im Friedengrund nach zehn Begegnungen wieder die Rote Laterne. „Ja – da gibt es nichts schönzureden. Bei uns kommt seit Wochen einiges zusammen. Unsere eigenen Fehler führen zu oft zu schnell zu Gegentoren. Dann kommt Pech und Unvermögen dazu. Wir haben auch mit den Schiedsrichter-Entscheidungen zu hadern. Letztlich hilft es jedoch nichts. Wir können den Laden nicht zusperren, sondern müssen weitermachen“, resümiert Trainer Ralf Hellmer. Zusammen mit Spielertrainer-Kollege Frederick Bruno ist er nicht zu beneiden.

Die Probleme Nach dem Absturz aus der Oberliga war wieder ein personeller Umbruch erfolgt. Die Anpassungsprobleme in der Verbandsliga sind wegen Faktoren wie dem Alter, dem Leistungsstand, dem Entwicklungspotenzial oder einfach der Qualität gegen viele erfahrene Gegner (noch) nicht ausreichend, um in der Liga eine gute Rolle zu spielen.

Wie in Kuppenheim: Das 1:0 von Philipp Märländer war zwar die vierte Führung, doch zu Punkten reichte es erneut nicht. In fünf der zehn Spiele kassierte die U21 vor der Pause keinen Gegentreffer. Es fehlt in der zweiten Hälfte an Konstanz und Durchhaltevermögen.

Der Tabellenführer

„Diese kleinen positiven Dinge, an denen müssen wir weiterarbeiten. Wir haben jetzt natürlich ein brutales Programm vor der Winterpause mit noch vier Spielen gegen die Top 4, dazu kommen die beiden Kellerduelle gegen Südstern Singen und SV Niederschopfheim. Wir dürfen nicht den Anschluss verlieren“, so Hellmer.

Am kommenden Wochenende wartet der bärenstarke Tabellenführer FC Teningen (neun Siege aus zehn Spielen).