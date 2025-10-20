FC 08 Villingen Verbandsliga: Weshalb di jungen Nullachter ein Déjà-vu erleben

Nach einem Drittel der Saison ereilt den FC 08 2 das gleiche Schicksal wie in der Oberliga-Runde 2024/25: Villingen schmückt das Tabellenende.
VERBANDSLIGA Zahlen lügen nicht: Bei 9:22 Treffern, mit nur einem Sieg und vier Punkten leuchtet im Friedengrund nach zehn Begegnungen wieder die Rote Laterne. „Ja – da gibt es nichts schönzureden. Bei uns kommt seit Wochen einiges zusammen. Unsere eigenen Fehler führen zu oft zu schnell zu Gegentoren. Dann kommt Pech und Unvermögen dazu. Wir haben auch mit den Schiedsrichter-Entscheidungen zu hadern. Letztlich hilft es jedoch nichts. Wir können den Laden nicht zusperren, sondern müssen weitermachen“, resümiert Trainer Ralf Hellmer. Zusammen mit Spielertrainer-Kollege Frederick Bruno ist er nicht zu beneiden.