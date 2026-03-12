FC 08 Villingen Verbandsliga: U21 vom Friedengrund greift nach dem letzten Strohhalm

Nach fünf Niederlagen in Folge stehen die Nullachter immer mehr unter Zugzwang. Im Heimspiel gegen Wolfenweiler zählt für die U21 nur ein Dreier.

Verbandsliga SBFV:FC 08 Villingen II – FC Wolfenweiler-Schallstadt (Sonntag, 15.30 Uhr). „Wenn wir in Sachen Klassenerhalt noch eine Chance haben wollen, müssen wir natürlich anfangen zu punkten. Mit jeder Niederlage und jedem Spieltag wird es immer schwerer“, sind sich U21-Spielertrainer Frederick Bruno und Co-Trainer Bora Ikiz einig, dass der Tabellenletzte nach dem wohl letzten Strohhalm greifen kann.

Der Gegner Gast Wolfenweiler startete mit einer 0:3-Niederlage beim SC Lahr in die Rückserie. Die Freiburger hatten sich nach einem Fehlstart (drei Niederlagen) ausgerechnet mit dem 2:1 im Hinspiel gegen die U21 in die Erfolgsspur gebracht.

Mit 22 Punkten steht die Elf des Trainerduos Daniele Sanso/Enrico Maffucci auf dem neunten Platz. Mit Torjäger Kevin Senftleber (früher Oberliga beim Freiburger FC) kommen die „Wölfe“ motiviert in den Friedengrund.

Frederick Bruno

Bruno zeigt auf, „dass wir am Sonntag alles reinwerfen und auf Sieg spielen werden. Wir müssen viel mutiger auftreten. Wir haben zuletzt in Rielasingen unsere Taktik gut umsetzen können, standen kompakt. Chancen haben wir bekommen, sie nur nicht genutzt. Im offenen Dialog mit der Mannschaft sind wir da eingehend in die Analyse gegangen.“

Personell wird der Kader kleiner sein: Noah Kälble wurde an der Hand operiert, Erik Buzak hat sich das Kreuzband gerissen und zwei, drei andere Akteure sind aktuell angeschlagen.