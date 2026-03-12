FC 08 Villingen Verbandsliga: U21 vom Friedengrund greift nach dem letzten Strohhalm

Nach fünf Niederlagen in Folge stehen die Nullachter immer mehr unter Zugzwang. Im Heimspiel gegen Wolfenweiler zählt für die U21 nur ein Dreier.
Verbandsliga SBFV:FC 08 Villingen II – FC Wolfenweiler-Schallstadt (Sonntag, 15.30 Uhr). „Wenn wir in Sachen Klassenerhalt noch eine Chance haben wollen, müssen wir natürlich anfangen zu punkten. Mit jeder Niederlage und jedem Spieltag wird es immer schwerer“, sind sich U21-Spielertrainer Frederick Bruno und Co-Trainer Bora Ikiz einig, dass der Tabellenletzte nach dem wohl letzten Strohhalm greifen kann.