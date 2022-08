1 Dominik Emminger (Nummer 16) köpft zum wichtigen 1:1 ein. Foto: Sigwart

Die U21 des FC 08 Villingen kam am Sonntagnachmittag in ihrem ersten Heimspiel der Runde gegen den SC Lahr zu einem 3:2 (1:1). Samet Yilmaz markierte in der Nachspielzeit den Siegtreffer.















Bei Temperaturen von rund 27 Grad erfüllte die Elf in der MS Technologie-Arena also die Vorgabe von Daniel Miletic. "Wir wollen daheim drei Punkte holen", hatte der 08-Coach im Vorfeld betont.

Die erste Halbzeit

Der frühere Torwart hatte im Vergleich zum 1:1 in Denzlingen einige Veränderungen in der Startelf vorgenommen. Für den Oberliga-Debütanten Kevin Ehmann stand so Lavdrim Amiti zwischen den Pfosten, zudem sollte Frederick Bruno in der Verbandsliga-Mannschaft Spielpraxis sammeln. Der Innenverteidiger war es auch, der gegen Ousman Bojang (6.) in höchster Not rettete. Wenig später verhinderte Amiti stark einen frühen Rückstand. Doch nach acht Minuten war der Schlussmann gegen den satten Schuss von Adriano Spoth chancenlos. Die Nullachter taten sich gegen aggressive Lahrer weiter schwer. Zu schnelle Ballverluste, verlorene Zweikämpfe, ungenaues Passspiel: Daniel Miletic musste bis zur 21. Minute auf die erste Chance durch Dominik Emminger warten. Dafür zappelte der wuchtige Kopfball des Stürmers nach schönem Freistoß von Jonas Zimmermann gleich im Netz. Als Violand Kerellaj böse Zimmermann (42.) erwischte, zückte Schiedsrichter Achim Mauz sofort Rot. Gelb holte sich dazu der damit nicht einverstandene SC-Coach Domenico Bologna ab.

Die zweite Halbzeit

Gegen die noch zehn Lahrer sollten Vitus Vochatzer und Yannick Spät das Offensivspiel beleben. Doch der letzte Pass fand weiter zu selten einen Abnehmer, zudem musste die Defensive auf die oft gefährlichen Konter und Standards der Gäste aufpassen. Dazu stand Kapitän Fabio Chiurazzi (59.) bei seinem Treffer knapp im Abseits. Nach 70 Minuten kam mit Samet Yilmaz ein frischer Stürmer. Doch nicht der Youngster bejubelte das 2:1, sondern der Lahrer Bojang (73.), der völlig frei Amiti clever bezwungen hatte. Fabio Liserra (81.) hatte mit einem Kopfball nach einem Freistoß aber die passende Antwort parat. Villingen wollte mehr, drängte in der Schlussphase auf den Siegtreffer. In der Nachspielzeit vollendete Yilmaz nach Emminger-Pass gegen aufgerückte Lahrer einen Konter zum umjubelten 3:2. Um 17:52 Uhr war der erste Saisonsieg unter Dach und Fach.

Die Statistik

FC 08 Villingen: Amiti – Bruno, Seemann (53. Spät), Hezel – Haller, Zeiser (51. Vochatzer), Liserra, Zimmermann (74. Karaki), Cristilli – F. Chiurazzi (70. Yilmaz), Emminger.

Schiedsrichter: Achim Mauz (Harthausen).

Rote Karte: Kerellaj (Lahr, 42.).

Tore: 0:1 Spoth (8.), 1:1 Emminger (21.), 1:2 Bojang (73.), 2:2 Liserra (81.), 3:2 Yilmaz (90. +2).

Zuschauer: 100.