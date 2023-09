SC Pfullendorf – FC 08 Villingen U21 1:1 (1:0). Der SCP begann druckvoll: 08-Torwart Kevin Ehmann musste sich gegen Jan Konrad auszeichnen (7.). In einer temporeichen ersten Viertelstunde waren die Linzgauer am Drücker. Doch gegen defensiv gut arbeitende Villinger dauerte es über eine halbe Stunde, bis der Knoten platzte und Pfullendorf mit 1:0 in Führung ging. Nach einem Ballgewinn im Mittelkreis war Connor Mitchel zu einem Sololauf bis an Fünfmeterraum gestartet. Er legte den Ball vor dem 08-Tor für Marco Straub auf, der das Leder eiskalt im langen Eck unterbrachte (35.). Wegen eines Offensivfouls der Gastgeber wurde das vermeidliche 2:0 kurz vor der Halbzeit zurückgepfiffen.

Die zweite Hälfte

Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Villingen gegen die bis dato verdiente Führung der Heimelf. Nach einem Ballverlust von SCP-Akteur Amadou Marena kurz vor dem eigenen Strafraum netzte Jonas Zimmermann mit einem Schuss ansatzlos zum 1:1-Ausgleich in der 53. Minute ein. Die U21 des FC 08 Villingen bekam Oberwasser. Die Gästeführung wäre in dieser Phase durchaus möglich gewesen. Die gute Arbeit im Spiel gegen den Ball verhinderte Pfullendorfer Möglichkeiten, obwohl der SCP ab der 66. Minute vier neue Kräfte brachte.

In der 75. Minute hatte Oleksandr Balszh den Siegtreffer auf dem Fuß – der Ex-Villinger Nino Trost zwischen den SC-Pfosten verhinderte den zweiten 08-Treffer. Kurze Zeit später klärte Marena eine brenzlige Situation vor seinem Schlussmann. Insgesamt zeigte die U21 wieder eine gute Vorstellung und bleibt bei sieben Punkten ungeschlagen.

Die Trainerstimme

Daniel Miletic, FC 08: „In der ersten Halbzeit fanden wir nicht ins Spiel. Da hatte Pfullendorf einige gute Aktionen. Kevin Ehmann hat uns im Spiel gehalten. Nach der Pause waren wir viel besser und hatten mehr Zugriff. Ab dem 1:1 waren wir dem 2:1 sehr nahe. Am Ende wären sogar drei Punkte für uns möglich gewesen. Ich bin insgesamt mit dem Spiel und der Leistung sehr zufrieden.“

Die Statistik

FC 08 Villingen U21: Ehmann – J. Spät, Balazh, Bächle, Zimmermann, Y. Spät (37. Braun, 77. Kroh), Kälble (88. Kaya), Laatsch, Hezel, Naletilic (77. Scherer), Staiger (53. Holenstein).Tore: 1:0 Straub (37.), 1:1 Zimmermann (53.).Schiedsrichter: Daniel Traub. Zuschauer: 250.