1 Die Villinger U21 bejubelte beim FC Singen endlich wieder einen Sieg. Foto: Roland Sigwart

FC Singen 04 – FC 08 Villingen U21 2:4 (0:4). Die Negativserie ist gerissen! Nach fünf Spielen ohne Sieg feierten die jungen Nullachter am Hohentwiel einen sehr wichtigen Dreier.















Der Hauptunterschied zu den Partien davor? Die Chancen wurden in den ersten 45 Minuten konsequent ausgenutzt. Dies war der Grundstein für den klaren Sieg.

Die erste Halbzeit

Die Partie auf dem Kunstrasen begann mit einem Paukenschlag. Nach nur wenigen Sekunden spielte sich die U21 in den Singener Strafraum. Auf Vorarbeit von Jonas Zimmermann sorgte Gabriel Cristilli mit einem Flachschuss aus zehn Metern für das frühe 0:1. Ein Abseitstor von Zimmermann wurde dann aberkannt (5.). Die Villinger ließen dann eine perfekte erste Spielhälfte mit drei weiteren Toren, einer eiskalten Chancenverwertung und einer deutlichen Überlegenheit gegen den Aufsteiger folgen. Der FC 08 Villingen markierte in der 24. Minute nach erneuter Vorarbeit von Zimmermann durch Yannick Spät zunächst das 0:2. Nach gut einer halben Stunde stellte Samet Yilmaz das Ergebnis clever auf 0:3 (33.). Kurz vor der Halbzeit machte Dominik Emminger mit dem vierten Treffer schon alles klar. In der 41. Minute reagierte S04-Spielertrainer Christian Jeske. Der Ex-Nullachter wechselte sich, Antonio Ruberto sowie Yahya Zidan ein.

Die zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel versuchte Singen noch einmal alles. Die Gäste ließen einen Tick nach. Redon Ismajli verkürzte in der 56. Minute auf 1:4. In der Folge konnte der Gast allerdings das Geschehen wieder kontrollieren. Bei fünf bis sechs Kontern verhinderte Heim-Keeper Josip Barjasic sogar ein Debakel. Das 2:4 von Ismajli in der Schlussphase kam zu spät (86.).

Die Trainerstimme

Daniel Miletic, FC 08 Villingen U21: "Es war ein überaus verdienter Sieg für uns. Wir hatten uns viel vorgenommen und mit gutem Pressing in der Singener Hälfte frühe Balleroberungen. Endlich hatten wir in der ersten Hälfte auch eine starke Chancenverwertung. Wenn das Spiel 8:2 für uns ausgeht, hätte sich Singen nicht beschweren dürfen."

Die Statistik

FC 08 Villingen U21: Amiti – J. Spät, Bächle, Zimmermann (79. Kaya), Cristilli, Emminger, Yilmaz, Y. Spät (60. Seemann), Hezel (60. Zeiser), Schmid, Miletic (46. Cunion).

Tore: 0:1 Cristilli (1.), 0:2 Y. Spät (24.), 0:3 Yilmaz (33.), 0:4 Emminger (43.), 1:4, 2:4 Ismajli (56., 86.).

Schiedsrichter: Yannick Pelka.

Zuschauer: 170.