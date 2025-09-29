FC 08 Villingen Verbandsliga: Mit dem Youngster-Torwart endet endlich die lange Negativserie

Der Knoten ist geplatzt: Nach sechs Niederlagen in Serie gewann der FC 08 2 sein erstes Spiel und hat mit dem 2:1 gegen Elzach-Yach zugleich die Rote Laterne abgegeben.

Verbandsliga Das Trainerteam um Ralf Hellmer und Frederick Bruno war sehr erleichtert. „Wir sind wirklich froh. Vor allem, weil wir alle weiter an uns geglaubt haben. Zudem war es eine wirklich starke erste Halbzeit gegen Elzach. Die 2:0-Führung war verdient. Nicht auszudenken, wenn wir die am Ende wieder verspielt hätten“, spielte Hellmer dabei auf die Vorwochen an.

In Wolfenweiler hatte die U21 zur Pause mit 1:0 geführt, dann noch mit 1:2 verloren. In Salem lag der FC 08 nach 45 Minuten mit 2:0 vorne, am Ende hieß es 2:2. „Nun hat es gereicht. Daher mein Dank an alle Jungs, die alles reingeworfen haben“, stimmten Einstellung, Wille und Bereitschaft für das Team zu arbeiten.

Der starke Keeper

Besonders freute sich der erfahrene Coach über die Premiere von Youngster-Schlussmann Jannik Kübler. „Er musste lange warten bis zu seinem ersten Einsatz, den darf er gleich mit dem ersten Sieg verbinden.“

In der Tabelle kletterte Villingen 2 nun mit ebenfalls vier Punkten an Elzach und dem neuen Schlusslicht Aufsteiger SV Niederschopfheim vorbei. Bis zum nächsten Gegner – den SV Linx – auf Rang neun sind es nur drei Zähler. „Wir sind weiter dabei, die Liga ist ausgeglichen und es sind ja erst sechs Spieltage gespielt.“

Die Lage der Liga

Unterdessen ist nach dem 7. Spieltag keine Mannschaft mehr ungeschlagen. Die Serien von Tabellenführer FC Teningen (1:3 in Rielasingen) und dem Überraschungs-Zweiten SV Bühlertal (0:2 in Auggen) endeten. Mit vier Spielen ohne Niederlage sind derweil der SC Pfullendorf und Aufsteiger SV 08 Laufenburg die „Teams der Stunde“.