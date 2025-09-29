FC 08 Villingen Verbandsliga: Mit dem Youngster-Torwart endet endlich die lange Negativserie

Der Knoten ist geplatzt: Nach sechs Niederlagen in Serie gewann der FC 08 2 sein erstes Spiel und hat mit dem 2:1 gegen Elzach-Yach zugleich die Rote Laterne abgegeben.
Verbandsliga Das Trainerteam um Ralf Hellmer und Frederick Bruno war sehr erleichtert. „Wir sind wirklich froh. Vor allem, weil wir alle weiter an uns geglaubt haben. Zudem war es eine wirklich starke erste Halbzeit gegen Elzach. Die 2:0-Führung war verdient. Nicht auszudenken, wenn wir die am Ende wieder verspielt hätten“, spielte Hellmer dabei auf die Vorwochen an.