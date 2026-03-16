FC 08 Villingen Verbandsliga: Ein Pechvogel, ein realistischer Frederick Bruno und Landesliga-Planungen

Sechs Niederlagen in Serie – und die Konkurrenten im Tabellenkeller punkten. Für den Tabellenletzten FC 08 Villingen 2 scheint der Gang in die Landesliga unausweichlich.
Verbandsliga: Spielertrainer Frederick Bruno, der am Samstag noch in der Oberliga aushelfen musste, war nach der 0:2-Niederlage gegen den FC Wolfenweiler-Schallstadt enttäuscht. „Ich kann es wirklich nicht glauben. Der Gegner schießt in den ersten 60 Minuten einmal auf unser Tor, bekommt einen Elfmeter und gewinnt am Ende mit 2:0. Wir dagegen haben Chancen für zwei Spiele, nutzen sie einfach nicht. Wenn du keine Tore schießt, kannst du nicht gewinnen“, haderte nach einem spielerisch guten Auftritt mit der Chancenverwertung.