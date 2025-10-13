FC 08 Villingen Verbandsliga: „Die Jugendzeit ist vorbei“ – Hellmer fordert mehr Konsequenz

08-Coach Trainer Ralf Hellmer lobt die stabile Abwehrleistung seines U21-Teams gegen Hausen. Gleichzeitig kritisiert er die fehlende Durchschlagskraft im Angriff.
VERBANDSLIGA Trainer Ralf Hellmer nahm die Heimniederlage gegen Hausen sachlich, aber klar unter die Lupe: „Es ist nicht das 0:3, das mich ärgert, sondern die Tatsache, dass wir in der Abwehr in der ersten Halbzeit wirklich stark gespielt, sicher gestanden und alles reingeworfen haben“, lobte er neben Kapitän Luis Seemann auch den erstmals in der Innenverteidigung eingesetzten Kevin Laatsch.