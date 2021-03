Rottenburg Animal Save Mahnwache vor dem Schlachthof in Balingen

An der Einfahrt zum Balinger Schlachthof brennt ein Grablicht, am Straßenrand stehen Menschen mit Plakaten. Marco Colicchio hält ein Schild hoch, darauf steht: "Es gibt kein Fleisch von glücklichen Tieren, nur von toten". Aktivisten von Rottenburg Animal Save hatten sich am Sonntagabend zu einer Mahnwache aufgestellt – zum ersten Mal in Balingen.