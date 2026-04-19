FC 08 Villingen U21: Zweiter Abstieg in Folge ist rechnerisch fast besiegelt

Warum sich der FC 08 2 trotz 1:0-Führung wieder einmal nicht belohnt und beim VfR Hausen mit 1:3 verliert. Spielertrainer Frederick Bruno war der einzige Akteur über 22 Jahre.

Verbandsliga: VfR Hausen – FC 08 Villingen 2 3:1 (1:1). Mathematisch zu 99,9 Prozent besiegelt ist der Villinger Abstieg nach der elften Niederlage hintereinander. Der Tabellenletzte hat sechs Spiele vor dem Saisonende 18 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Da die Teams der Plätze zehn bis 14 an den kommenden Spieltagen in fünf direkten Duellen in jedem Fall punkten, dürfte der zweite Abstieg in Folge am 25. Spieltag amtlich sein.

Der gute Beginn In Hausen bot der FC 08 zunächst prima Paroli. Nach einigen sehr guten Kontern zuvor traf Pascal Staiger in der 30. Minute nach Vorarbeit von Jason Barth zum 1:0. Drei weitere gute Möglichkeiten zum 2:0 vor der Pause blieben ungenutzt.

Nach einer Freistoßhereingabe aus dem Halbfeld verlängerte Shqipon Bektasi mit dem Kopf zum 1:1 ins Netz (45.).

Kaum wieder angespielt, drehte der VfR die Partie direkt nach der Halbzeit vollends. Erneut Bektasi traf zum 2:1 in der 50. Minute, als er in der Box clever abgeschlossen hatte. Vor dem 3:1 durch Ex-Regionalliga-Spieler Yannic Häringer per Elfmeter war den Gästen ein unnötiges Strafraumfoul unterlaufen. Danach war die Partie gelaufen.

Frederick Bruno

Spielertrainer Frederick Bruno zeigte auf, „dass Hausen sehr viel Qualität auf den Platz brachte. Anfangs hatten wir etwas Glück. Danach sind wir gut ins Spiel gekommen. Bei den Gegentoren kam es dann wie schon so oft in dieser Saison, der Gegner ist da eiskalt. Wir haben es leider mit unserer jungen Truppe nicht geschafft, nach der Pause länger das Remis länger zu halten.“

Statistik

Tore: 0:1 Staiger (30.), 1:1, 2:1 Bektasi (45., 50.), 3:1 Häringer (Elfmeter/72.). Schiedsrichter: Christian Gehring (Zunsweier). Zuschauer: 230.