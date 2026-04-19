FC 08 Villingen U21: Zweiter Abstieg in Folge ist rechnerisch fast besiegelt

Warum sich der FC 08 2 trotz 1:0-Führung wieder einmal nicht belohnt und beim VfR Hausen mit 1:3 verliert. Spielertrainer Frederick Bruno war der einzige Akteur über 22 Jahre.
Verbandsliga: VfR Hausen – FC 08 Villingen 2 3:1 (1:1). Mathematisch zu 99,9 Prozent besiegelt ist der Villinger Abstieg nach der elften Niederlage hintereinander. Der Tabellenletzte hat sechs Spiele vor dem Saisonende 18 Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. Da die Teams der Plätze zehn bis 14 an den kommenden Spieltagen in fünf direkten Duellen in jedem Fall punkten, dürfte der zweite Abstieg in Folge am 25. Spieltag amtlich sein.