FC 08 Villingen U21: Viererpacker Sandro Knab, Doppelpacker Jason Barth und das große Zittern

Das vorletzte Heimspiel des FC 08 II gegen Laufenburg ging zwar mit 2:4 verloren, doch für Spielertrainer Frederick Bruno war diese Niederlage nachvollziehbar.

VERBANDSLIGA „Wir haben ihnen zu viele Fehler angeboten. Laufenburg hat sie eiskalt ausgenutzt. Dann reicht es am Ende eben nicht zu Punkten. Ein Schlüsselmoment war nach der Pause die Möglichkeit, als wir mit 3:2 in Führung gehen können. Insgesamt war vor allem die erste Halbzeit wirklich ordentlich. Einstellung und Moral haben gestimmt, wie man nach den beiden Rückständen gesehen hat, als wir durch Jason Barth jeweils ausgleichen konnten.“

Das Zitterspiel Nicht zu verteidigen war Laufenburgs an diesem Tag überragender Sandro Knab, der alle vier Treffer des Überraschungs-Aufsteigers erzielte. Laufenburg steht auf dem sechsten Platz, stieg erst über die Relegation gegen den FC Pfaffenweiler auf und hatte vor der Runde kaum personellen Veränderungen im Kader.

Verändern wird sich natürlich das Teilnehmerbild der Verbandsliga in der nächsten Saison. Wer begleitet den FC 08 Villingen II in die Landesliga? Der Vorletzte SV Niederschopfheim (21 Punkte) hat die schlechtesten Karten.

Die SF Elzach (23), der SV 08 Kuppenheim (26) und der ESV Südstern Singen (26) zittern enorm. Die zwei Letzteren spielten im direkten Duell 2:2, der ESV verspielte eine 2:0-Führung binnen sechs Minuten (71./77.). Nur einer aus dem Quartett wird sich retten können.

Neben dem FC Denzlingen droht dem Türk SV Singen der Oberliga-Abstieg. In der Relegation wartet auf den Vizemeister indes mit dem FC Holzhausen und dem badischen Vertreter zwei Brocken.