FC 08 Villingen U21: Viererpacker Sandro Knab, Doppelpacker Jason Barth und das große Zittern

Das vorletzte Heimspiel des FC 08 II gegen Laufenburg ging zwar mit 2:4 verloren, doch für Spielertrainer Frederick Bruno war diese Niederlage nachvollziehbar.
VERBANDSLIGA „Wir haben ihnen zu viele Fehler angeboten. Laufenburg hat sie eiskalt ausgenutzt. Dann reicht es am Ende eben nicht zu Punkten. Ein Schlüsselmoment war nach der Pause die Möglichkeit, als wir mit 3:2 in Führung gehen können. Insgesamt war vor allem die erste Halbzeit wirklich ordentlich. Einstellung und Moral haben gestimmt, wie man nach den beiden Rückständen gesehen hat, als wir durch Jason Barth jeweils ausgleichen konnten.“