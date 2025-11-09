FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Zweiter Saisonsieg ist unter Dach und Fach

Das Verbandsliga-Schlusslicht gewinnt daheim gegen Bühlertal mit 2:0 und schöpft wieder neue Hoffnung. Trainer Ralf Hellmer freut sich „riesig für die Jungs“.
Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - SV Bühlertal 2:0 (1:0). Jubel und Durchatmen bei der U21: Der zweite Saisonsieg ist unter Dach und Fach. Mit einer starken Leistung, viel Laufarbeit, Zweikampfbereitschaft und viel Leidenschaft holte sich der FC 08 gegen das Überraschungsteam den zweiten Saisonsieg und bleibt unten in der Tabelle mit sieben Zählern nun einen Punkt hinter drei Mannschaften mit acht Punkten.