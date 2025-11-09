FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Zweiter Saisonsieg ist unter Dach und Fach

Das Verbandsliga-Schlusslicht gewinnt daheim gegen Bühlertal mit 2:0 und schöpft wieder neue Hoffnung. Trainer Ralf Hellmer freut sich „riesig für die Jungs“.

Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - SV Bühlertal 2:0 (1:0). Jubel und Durchatmen bei der U21: Der zweite Saisonsieg ist unter Dach und Fach. Mit einer starken Leistung, viel Laufarbeit, Zweikampfbereitschaft und viel Leidenschaft holte sich der FC 08 gegen das Überraschungsteam den zweiten Saisonsieg und bleibt unten in der Tabelle mit sieben Zählern nun einen Punkt hinter drei Mannschaften mit acht Punkten.

Der Spielverlauf Villingen agierte taktisch diszipliniert gegen einen guten Gegner. Hohes Tempo auf beiden Seiten ließen das Duell zu einer attraktiven Partie werden.

In dieser fuhren die Nullachter nach einer Viertelstunde einen starken Angriff, nach dessen Abschluss Pascal Staiger im zweiten Versuch das 1:0 erzielte. In der Folgezeit parierten 08-Keeper Kevin Ehmann als auch sein Bühlertaler Torhüter-Kollege mit gutem Stellungsspiel weitere Treffer.

Angespornt von der knappen Führung investierten die Nullachter nach der Halbzeit sehr viel in ihre Abwehrarbeit. Bühlertal schaffte es nicht, das 1:1 zu erzielen. In der Nachspielzeit erkämpfte sich Noah Kälble die Kugel und schloss einen Konter zum vielumjubelten 2:0 ab.

Ralf Hellmer bilanziert

Der 08-Trainer freute sich „riesig für die Jungs. Endlich haben sie sich belohnt. Es war ein sehr gutes Verbandsligaspiel zweier ebenbürtiger Mannschaften. Wir hatten etwas mehr zuzusetzen und haben uns den Sieg verdient, weil alle konzentriert und diszipliniert die Dinge umesetzt haben, die wir uns im Vorfeld vorgenommen hatten.“

Die Statistik

Tore: 1:0 Pascal Staiger (14.), 2:0 Noah Kälble (90.+3).

Schiedsrichter: Robert Franke (Oberhamersbach).

Zuschauer: 80.