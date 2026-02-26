FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Wie Frederick Bruno das Wunder „Klassenerhalt“ schaffen will

Frederick Bruno hat mit Schlusslicht Villingen den Klassenerhalt in der Verbandsliga längst nicht aufgegeben. Der Start gegen Niederschopfheim ist ein Abstiegsduell.

Verbandsliga:FC 08 Villingen U21 – SV Niederschopfheim (Sonntag, 15.30 Uhr). Mit einem Kellerduell startet der FC 08 Villingen 2 die Herkulesaufgabe Klassenerhalt. Für den Tabellenletzten geht es gleich im ersten Spiel nach der Winterpause um sehr viel. Beide Teams wollen den Abstieg noch verhindern und glauben an ein sportliches Wunder.

Klar ist für 08-Spielertrainer Frederick Bruno, „dass die Partie natürlich richtungsweisend ist. Für beide Teams geht es um eminent wichtige drei Punkte“, ist das Spiel gegen den Aufsteiger eine Nachholpartie aus dem November.

Frederick Bruno

Wie möchte Bruno die Aufgabe angehen? „Unsere Vorbereitung verlief sehr gut. Es gab viele positive Dinge, die ich gesehen habe. Unsere Jungs können befreit aufspielen, wir haben trotz der schwierigen Situation keinen Druck.“

Woher nimmt der Coach diesen Optimismus? „Weil noch alles möglich ist. Wenn wir gewinnen, haben wir zehn Punkte und ziehen an Niederschopfheim vorbei. Schauen wir auf Salem, Linx und Elzach vor uns, haben diese aktuell nur sechs und sieben Zähler mehr. Bei 14 Partien ist alles machbar, selbst ein Fußballwunder.“

Das neue Team

Daran glaubt Bruno, der in der Rückserie von Bora Ikiz und Kevin Röhl „in einem Dreier-Trainerteam mit mir als Chef“ unterstützt wird. Was muss der Villinger Trainer und Vorstand zum Ausbalancieren der sportlichen Ergebnisse (Klassenerhalt) und der Teamstruktur (Weiterentwicklung der Talente) einbringen? „Die Jungs müssen kämpferisch dagegenhalten, bissig agieren. Gegen Niederschopfheim und allgemein. Dann entwickeln sie sich immer weiter“, wollen sich auch Kapitän Luis Seemann, Noah Kälble, Pascal Staiger oder Kevin Laatsch als die „Routiniers“ reinhängen und die Liga halten.

Der Rückenwind

„Unser Kader hat trotz der Abgänge noch 20 Mann, mit Dean Savic kam eine Verstärkung aus Trossingen hinzu. Aus den sieben Testspielen ohne Niederlage nehmen wir Rückenwind mit. Jetzt hoffen wir, dass uns am Sonntag die Fans unterstützen und den Jungs den Rücken stärken. Dies wäre wichtig für das Selbstvertrauen und ein positives Zeichen.“

Gast SV Niederschopfheim, bei dem Trainer Jan Herdrich seinen Vertrag bereits verlängerte, hatte fünf Vorbereitungspartien organisiert, von denen der SVN nur eines gewann.