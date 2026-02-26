FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Wie Frederick Bruno das Wunder „Klassenerhalt“ schaffen will

Frederick Bruno hat mit Schlusslicht Villingen den Klassenerhalt in der Verbandsliga längst nicht aufgegeben. Der Start gegen Niederschopfheim ist ein Abstiegsduell.
Verbandsliga:FC 08 Villingen U21 – SV Niederschopfheim (Sonntag, 15.30 Uhr). Mit einem Kellerduell startet der FC 08 Villingen 2 die Herkulesaufgabe Klassenerhalt. Für den Tabellenletzten geht es gleich im ersten Spiel nach der Winterpause um sehr viel. Beide Teams wollen den Abstieg noch verhindern und glauben an ein sportliches Wunder.