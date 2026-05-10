FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Sandro Knab wird zum Albtraum für die Villinger U21

Der Laufenburger trifft beim 4:2-Sieg der Gäste viermal. Zweimal machen die Nullachter den Rückstand wett, haben aber keine dritte Antwort parat.
Verbandsliga: FC 08 Villingen II – SV 08 Laufenburg 2:4 (2:2). Ein überragender Gästespieler Sandro Knab war mit vier Toren der Matchwinner des SVL. Mit guter Moral holten die U21 in der ersten Halbzeit zunächst zweimal einen Rückstand auf und konnte nach dem frühen 0:1, 1:2 von Sandro Knab (9., 28.) durch den zweiten Doppelpacker Jason Barth (24., 39.) zum 1:1 und 2:2 ausgleichen.