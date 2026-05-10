FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Sandro Knab wird zum Albtraum für die Villinger U21

Der Laufenburger trifft beim 4:2-Sieg der Gäste viermal. Zweimal machen die Nullachter den Rückstand wett, haben aber keine dritte Antwort parat.

Verbandsliga: FC 08 Villingen II – SV 08 Laufenburg 2:4 (2:2). Ein überragender Gästespieler Sandro Knab war mit vier Toren der Matchwinner des SVL. Mit guter Moral holten die U21 in der ersten Halbzeit zunächst zweimal einen Rückstand auf und konnte nach dem frühen 0:1, 1:2 von Sandro Knab (9., 28.) durch den zweiten Doppelpacker Jason Barth (24., 39.) zum 1:1 und 2:2 ausgleichen.

In der zweiten Hälfte legte Knab dann binnen sechs Minuten (57., 63.) wieder zwei Treffer nach zum 2:3 und 2:4. Diesmal war der Widerstand der Nullachter gebrochen und es passierte in den letzten 30 Minuten nichts mehr.

Die U21 trat zum vorletzten Heimspiel in personell guter Besetzung an. Kapitän Luis Seemann feierte ebenso sein Comeback wie der an der Hand operierte Noah Kälble. Kevin Ehmann stand im Tor.

Das sagt Freddy Bruno

Der 08-Spielertrainer sah „eine Partie, in der es um nichts mehr ging und wir einiges ausprobiert haben. Wir sind jeweils gut zurückgekommen vor der Pause. Vor dem 2:3 und 2:4 war es allerdings so, dass wir eine dicke Chance zum eigenen Tor nicht genutzt haben. Laufenburg war cleverer.“

Die Statistik

Tore: 0:1, 1:2, 2:3, 3:4 Knab (9., 28., 57., 63.), 1:2, 2:2 Jason Barth (39., 63.).

Schiedsrichter: Niklas Zygan (Würmersheim).

Zuschauer: 100.