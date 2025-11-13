FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Nedzad Plavci, unerfüllte Träume und über 70 Transfers

Die Villinger haben es auswärts gegen den ESV Südstern Singen mit einem illustren Gegner zu tun. Die Nullachter wollen nach ihren Heimsieg im Kellerduell nachlegen.
Verbandsliga: ESV Südstern Singen - FC 08 Villingen 2 (Samstag, 13.30 Uhr, Hardt-Stadion). Abstiegskampf pur steht am 14. und vorletzten Hinrundenspieltag in dem altehrwürdigen Südbaden-Duell zweier Traditionsvereine bevor. Die Marschroute der beiden Villinger Coaches Frederick Bruno und Ralf Hellmer ist im Vorfeld klar: „In diesen direkten Duellen müssen wir weiter punkten und nachlegen.“