FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Gut gespielt – aber am Ende nimmt Wolfenweiler den Dreier mit

Das Villinger Verbandsliga-Schlusslicht ist kaum noch zu retten. Die Mannschaft verkauft sich erneut unter Wert und verliert daheim mit 0:2.

Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - FC Wolfenweiler-Schallstadt 0:2 (0:1). Es nimmt so langsam seinen üblichen Lauf wenn die U21 spielt: Enorm viel Aufwand, jedoch keinen Ertrag. So gab es im 19. Spiel die 16. Saisonniederlage. Da am Wochenende im Tabellenkeller der SV Linx im direkten Duell den SV Niederschopfheim 3:2 besiegte und RW Salem sowie SF Elzach-Yach jeweils ein 1:1 holten, sind es für die Villinger auf das rettende Ufer bereits neun Zähler Rückstand. Nur noch ein Fußballwunder kann die Villinger retten.

Genügend Chancen erarbeitet Indes hat Wolfenweiler einen entscheidenden Schritt in Richtung frühzeitigem Klassenerhalt geschafft. Allerdings hatten sie es ihrem Schlussmann Marcel Neumann zu verdanken, dass sie nicht klar im Rückstand lagen. Er hielt ein Eins-gegen-Eins und bei zwei Freistößen. Und Neumann parierte in der 21. Minute einen Strafstoß von Pascal Staiger.Die Gäste kamen in der 42. Minute durch Julius Faßbinder zum 1:0. Dieser hatte einen Strafstoß verwandelt.

Pascal Staiger vergab nach dem Seitenwechsel zwei gute Chancen. In der 63. Minute traf Tobias Klein zum 2:0 für Wolfenweiler. In den letzten 30 Minuten versuchten die Villinger alles, doch es reichte nicht mehr.

Das sagt Frederick Bruno

Der Villinger Spielertrainer sagte nach der Niederlage: „Wir sind sehr gut gestartet, haben gut gespielt, aber unser Manko war, dass wir zahlreiche Torchancen und den Elfmeter nicht verwertet haben. Am Ende verlieren wir völlig unnötig.“

Statistik

Tore: 0:1 Faßbinder (Elfmeter/42.), 0:2 Klein (63.). Schiedsrichter: Paul Schwendemann (Hohberg-Niederschopfheim). Zuschauer: 125.