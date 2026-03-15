FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Gut gespielt – aber am Ende nimmt Wolfenweiler den Dreier mit

Das Villinger Verbandsliga-Schlusslicht ist kaum noch zu retten. Die Mannschaft verkauft sich erneut unter Wert und verliert daheim mit 0:2.
Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - FC Wolfenweiler-Schallstadt 0:2 (0:1). Es nimmt so langsam seinen üblichen Lauf wenn die U21 spielt: Enorm viel Aufwand, jedoch keinen Ertrag. So gab es im 19. Spiel die 16. Saisonniederlage. Da am Wochenende im Tabellenkeller der SV Linx im direkten Duell den SV Niederschopfheim 3:2 besiegte und RW Salem sowie SF Elzach-Yach jeweils ein 1:1 holten, sind es für die Villinger auf das rettende Ufer bereits neun Zähler Rückstand. Nur noch ein Fußballwunder kann die Villinger retten.