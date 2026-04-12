FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Eine Saisonpremiere – aber die Villinger U21 belohnt sich einfach nicht

Der Verbandsliga-Abstiegskandidat verspielt daheim gegen den SV Linx eine 3:1-Führung und verliert noch knapp. Dabei schafft 08-Akteur Dean Savic sogar einen Hattrick.
Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - SV Linx 3:4 (0:1). In einem vor allen Dingen nach der Pause unterhaltsamen Spiel kassierte die U21 eine bittere Niederlage. Villingen schoss in dieser Runde zum ersten Mal drei Treffer in einer Partie und sah nach der 3:1-Führung in der 68. Minute wie der Sieger aus. Zunächst sorgte Rayane Boukemia für das 0:1 (23.) vor der Pause. Villingens Dean Savic trat indes nur den Pfosten.