FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Eine Saisonpremiere – aber die Villinger U21 belohnt sich einfach nicht

Der Verbandsliga-Abstiegskandidat verspielt daheim gegen den SV Linx eine 3:1-Führung und verliert noch knapp. Dabei schafft 08-Akteur Dean Savic sogar einen Hattrick.

Verbandsliga: FC 08 Villingen 2 - SV Linx 3:4 (0:1). In einem vor allen Dingen nach der Pause unterhaltsamen Spiel kassierte die U21 eine bittere Niederlage. Villingen schoss in dieser Runde zum ersten Mal drei Treffer in einer Partie und sah nach der 3:1-Führung in der 68. Minute wie der Sieger aus. Zunächst sorgte Rayane Boukemia für das 0:1 (23.) vor der Pause. Villingens Dean Savic trat indes nur den Pfosten.

Die U21 kam entschlossen aus der Kabine und Dean Savic drehte mächtig auf. Innerhalb von 20 Minuten gelang dem früheren Junioren-Nationalspieler ein lupenreiner Hattrick. Dem 1:1 in der 47. Minute per Flachschuss folgte 180 Sekunden später das 2:1 nach Vorarbeit von Jason Barth und trotz Unterzahl nach Gelb-Rot für Kevin Laatsch sogar das 3:1 per Konter (68.).

Doch die Linxer gaben mit einem Mann mehr nicht auf und verkürzten postwendend durch Motasem Hammad auf 3:2 (72.). Wieder nur sieben Minuten später stellte Boukemia auf 3:3 (79.). Und es sollte noch schlimmer für die Villinger kommen: Linx hatte in Kareem Al Yahya in der 83. Minute den 3:4-Matchwinner.

Das sagt Frederick Bruno

Der Spielertrainer war nach dem Schlusspfiff natürlich enttäuscht: „Es war ein abartiges Spiel, wir verspielen ein 3:1. Ich verstehe die Fußballwelt nicht mehr. Wir haben mutig rausgespielt, die Jungs haben es gut gemacht. Nach dem 3:2 wurde es hektisch bei uns. Dieses Spiel dürfen wir nicht mehr verlieren.“

Statistik

Tore: 0:1 Boukemia (23.), 1:1, 2:1, 3:1 Savic (47./49./68.), 3:2 Hammad (72.), 3:3 Boukemia (79.), 3:4 Al Yahya (84.).

Schiedsrichter: Valentin Roeck (Öhningen).

Zuschauer: 100.