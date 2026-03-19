FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Das Wort „Aufgabe“ ist für Spielertrainer Frederick Bruno tabu

Die Nullachter treten beim SC Pfullendorf am Samstag als Außenseiter an. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist für die Villinger nur noch gering.

Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen 2 (Samstag, 15 Uhr). Hoffnungsschimmer oder Abschiedstour? Für die Villinger U21 ist vor dem Gastspiel in Pfullendorf für die letzten elf Spiele die Marschroute klar: „Wir wollen natürlich endlich wieder ein Spiel gewinnen und werden es daher in jeder Partie versuchen“, verbietet sich der Kämpfernatur Frederick Bruno (Spielertrainer der U21) das Wort „Aufgabe“.

Die Ausgangslage Die Linzgauer sind aktuell Siebter (26 Punkte), liegen elf Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. In drei Spielen nach der Winterpause (1:1, 0:1, 4:0) ging es für das SCP-Team auf und ab. Der überraschende Trainerrücktritt von Vereins-Legende Helgi Kolvidsson riss eine Lücke. Sein Nachfolger Miroslav Topalusic konnte sie schließen.

Villingen hat auf das rettende Ufer neun Zähler Rückstand, verlor seit Anfang November 2025 alle sechs Ligaspiele, fünf davon mit zwei Toren Unterschied. „Wir sind oft nah dran, nicht schlechter als der Gegner, doch es reicht dann nicht für Zählbares“, zog Co-Trainer Bora Ikiz zuletzt ein ernüchterndes Zwischenfazit.

Bruno haut in die gleiche Kerbe: „Wir nutzen unsere Torchancen zu wenig. Es ist ja nicht so, dass wir uns keine erspielen. Wenn du allerdings keine Tore erzielst, reichts es eben nicht aus, nur zwei Gegentore zu kassieren.“

Die Personalien

Beim SCP gab es im Winter einige Wechsel: Die Ex-08er Vladimir Biller und Oleksandr Balaszh (beide SpVgg Trossingen) gingen. Torhüter Nino Trost (früher FC 08) ist noch da. Bei den Nullachtern fielen zuletzt Noah Kälble (Hand), Max Rudy (Finger), Erik Buzak (Knie) jeweils mit Operationen aus. Ebenso musste Kapitän Luis Seemann pausieren, der aber am Samstag auf eine Rückkehr hofft.