FC 08 Villingen U21 Verbandsliga: Das Wort „Aufgabe“ ist für Spielertrainer Frederick Bruno tabu

Die Nullachter treten beim SC Pfullendorf am Samstag als Außenseiter an. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt ist für die Villinger nur noch gering.
Verbandsliga: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen 2 (Samstag, 15 Uhr). Hoffnungsschimmer oder Abschiedstour? Für die Villinger U21 ist vor dem Gastspiel in Pfullendorf für die letzten elf Spiele die Marschroute klar: „Wir wollen natürlich endlich wieder ein Spiel gewinnen und werden es daher in jeder Partie versuchen“, verbietet sich der Kämpfernatur Frederick Bruno (Spielertrainer der U21) das Wort „Aufgabe“.