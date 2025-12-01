FC 08 Villingen U21: Rote Laterne statt Adventskranz, ein echter Pechvogel und jubelnde Konkurrenz

Es bleibt dabei: Villingen II kann einfach nicht mehr gewinnen und sitzt auf dem letzten Tabellenplatz fest. Gegen den FC Auggen gab es wieder einmal ein ernüchterndes 0:1.
Verbandsliga: Die Gründe liefert ein etwas geknickter Trainer Ralf Hellmer nach. Kurz nach dem Spiel gegen Auggen zog er sich mit Spielertrainerkollege Frederick Bruno zur Analyse zurück und stellte danach klar fest: „Es ist weiterhin wie gehabt. Uns fehlen Kleinigkeiten, entscheidende Dinge. Viele Dinge haben die Jungs gegen Auggen wieder gut gemacht, wie schon daheim gegen Teningen oder Bühlertal. Allerdings schießen wir keine Tore. Da fehlt uns die Durchschlagskraft nach vorne. Wir haben gut verteidigt. Wenn wir den Elfmeter nicht bekommen, dann erzielen die kein Tor gegen uns.“