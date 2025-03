FC 08 Villingen U21 Oberliga: Welche zwei Spieler aus der ersten Mannschaft Daniel Miletic überzeugen

482 Minuten lang hatte die U21 des FC 08 nicht mehr getroffen. Doch gegen den SV Oberachern bricht der Bann. Am Ende reicht es bei der 1:3-Heimniederlage aber für die Nullachter nicht zu einem Punktgewinn.

Die 60. Minute in der Partie war für das Schlusslicht aus Villingen in seiner stärksten Phase im Oberligaspiel gegen Oberachern etwas Besonderes: Karlo Kuranyi sorgte für das 1:0. „Leider haben wir zu viele Fehler gemacht und konnten die Führung nicht lange genug halten“, resümierte Trainer Daniel Miletic.

„Nach einer enttäuschenden ersten Halbzeit gab es eine klare Ansage in der Kabine vom Trainer. Danach wurde es wirklich besser. Die Chance gegen Oberachern Punkte zu holen war da, größer als in der Vergangenheit“, haderte Coach Daniel Miletic mit den schnellen drei Gegentoren, die die Partie in der zweiten Halbzeit binnen einer Viertelstunde letztlich entschieden.

Lesen Sie auch

Dennoch gab es das ein oder andere Lob: „Karlo Kuranyi und Luis Dettling aus dem Regionalliga-Kader haben ihre Sache gut gemacht und ein gutes Spiel gezeigt“erklärte Miletic.

Defensiv instabil

Einmal mehr zeigte sich allerdings, dass ein Frederick Bruno als Stabilisator in der Abwehrkette fehlte. Der wiedergenesene Kapitän Peter Bächle „machte seine Sache als Innenverteidiger ordentlich“, so Miletic.

„In den ersten 45 Minuten hatten wir wirklich Glück, dass Oberachern einige seiner zahlreichen Angriffe und Chancen nicht zu Toren nutzte. Insgesamt hatten wir zu viele Fehlpässe, verlorene Zweikämpfe und Ballverluste“, war die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft gegen Mannheim vor einer Woche deutlich kompakter und konzentrierter.

Das weitere Programm

Nach neun Niederlagen in Folge sind die Erfolgsaussichten im März für die U21 vermutlich eher gering: Es geht zu den beiden Top 5-Teams nach Pforzheim sowie Aalen. Im nächsten Heimspiel gastiert der SV Fellbach, der mit aktuell zwölf Punkten mehr realistische Chancen auf den Klassenerhalt besitzt.