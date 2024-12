1 08-Spieler Tevfik Ceylan (rechts) im Duell mit dem Ravensburger Jan Zwischenbrugger. Foto: Eibner

Im letzten Spiel vor der Winterpause unterlag die Villinger U21 im Kellerduell in Oberschwaben mit 0:1. Daniele Gabriele erzielt das Siegtor.









FV Ravensburg – FC 08 Villingen U21 1:0 (1:0). Viel investiert, leider nicht belohnt worden. So lautet das Fazit der U21, die abgeschlagen in der Oberliga am Tabellenende steht.