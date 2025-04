FC 08 Villingen U21: Oberliga-Schlusslicht schnuppert in Balingen am Coup

Oberliga-Schlusslicht schnuppert in Balingen am Coup

1 Yunus Kulu (vorne) – hier im Zweikampf mit TSG-Verteidiger Sascha Eisele – hätte mit seinem Treffer zum 2:2-Ausgleich der Villinger U21 beinahe einen Punktgewinn in Balingen gesichert. Foto: Kara

08-Coach Daniel Miletic lobt sein Team nach der knappen 2:3-Niederlage: „Wir haben uns heute von unserer besten Seite gezeigt."









Nach einer Anfangsphase, in der die TSG gegen disziplinierte und stark verteidigende Villinger klar die spielbestimmende Mannschaft war, brachte die 27. Minute die plötzliche Wende: 08-Stürmer Yannick Spät wurde plötzlich auf die Reise geschickt, kreuzte geschickt den Laufweg von TSG-Verteidiger Egemen Sarikaya und wurde von diesem kurz vor der Strafraumkante zu Fall gebracht. Schiedsrichter Alessio Remili blieb keine andere Wahl: Rot. Den anschließenden Freistoß verwandelte Luis Dettling sehenswert zur Führung für den Tabellenletzten. Die favorisierten Gastgeber mussten also in Unterzahl einem Rückstand hinterherlaufen, der zur Pause weiterhin Bestand hatte.