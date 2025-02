Der FC 08 Villingen setzt auf Kontinuität: Zur neuen Saison übernehmen die bisherigen Co-Trainer Ralf Hellmer und Frederick Bruno gemeinsam die Cheftrainer-Position der U21. Damit rückt der Verein seine Ausbildungsphilosophie wieder in den Mittelpunkt, um Talente gezielt an den Herrenfußball heranzuführen.

Obwohl die U21 in den vergangenen Jahren sportlich erfolgreich war, entfernte sie sich in dieser Saison von ihrem Kernkonzept als Ausbildungsmannschaft, da zuletzt auch verstärkt ältere Spieler zum Einsatz kamen. In der Winterpause wurden daher gezielt einige Korrekturen vorgenommen.

Lesen Sie auch

Trotz einer schwierigen Hinrunde mit einer längeren Niederlagenserie hielt der Verein bewusst an Cheftrainer Daniel Miletic fest. Nach dessen angekündigtem Abschied zum Saisonende wurde nun eine interne Lösung geschaffen, um Kontinuität und gezielte Talentförderung sicherzustellen.

„Wir haben Daniels Arbeit stets geschätzt, was sich auch daran zeigt, dass wir ihm in einer schwierigen Phase unser Vertrauen geschenkt haben“, betont Geschäftsführer Marcel Yahyaijan. „Gleichzeitig respektieren wir seinen Wunsch, nun eine erste Mannschaft trainieren zu wollen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“

Bis Saisonende bleibt Daniel Miletic im Amt, während Hellmer und Bruno bereits jetzt mehr Verantwortung übernehmen – insbesondere bei der Kaderplanung.

Bereits in der Rückrunde sollen bewusst U19-Spieler integriert werden, um den Übergang in den Herrenfußball bestmöglich vorzubereiten. „Die U21 ist ein wichtiger Baustein für unseren Verein. Spieler, die aus der Jugend kommen, brauchen viel Spielzeit im Herrenfußball, und unsere U21 soll ihnen diese Möglichkeit bieten – mit dem Ziel, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen“, so Yahyaijan.

Ralf Hellmer freut sich auf die neue Aufgabe: „Unser Ziel ist es, junge Spieler bestmöglich auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Wir wollen ihnen die nötige Erfahrung und das Vertrauen geben, um sich weiterzuentwickeln.“

Unsere Empfehlung für Sie FC 08 Villingen Regionalliga Ausgerechnet bei einer Bundesliga-Reserve steigt die Freitagpremiere Die Regionalliga Südwest veröffentlichte am Montag die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage 23 bis 27. Erstmals muss dabei der FC 08 Villingen in der vierthöchsten Klasse Deutschlands an einem Freitagabend ran.

Frederick Bruno ergänzt: „Als langjähriger Nullachter musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, mit Ralf und unserem talentierten Team zu arbeiten. Ich möchte auch darüber hinaus dazu beitragen, den FC 08 weiter voranzubringen.“

Mit dieser Ausrichtung stellt der FC 08 Villingen sicher, dass die U21 wieder konsequent als Ausbildungsmannschaft geführt wird – mit dem klaren Ziel, Talente gezielt zu fördern und in die erste Mannschaft zu integrieren.