FC 08 Villingen U21 Oberliga: Nullachter wollen daheim Oberachern ärgern

Oberliga: FC 08 Villingen U21 – SV Oberachern (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen). Nach 422 Minuten ohne Tor und acht Niederlagen in Serie ist der Tabellenletzte aus Villingen auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis. Im Südbaden-Derby gegen Oberachern ist die U21 in der klaren Außenseiterrolle. Der Wunsch der Nullachter ist klar: „Wir wollen Oberachern das Leben so schwer wie möglich machen und natürlich etwas Zählbares für eine Überraschung erreichen“, gibt Trainer Daniel Miletic die Marschroute vor.

Die Ausgangslage

Der U21-Coach erwartet „ein schweres Spiel. Partien gegen Oberachern sind immer umkämpft. Mich freut, dass wir trotz des 0:1 gegen Mannheim gegen ein Top-Team mithalten konnten, unsere eigenen Chancen hatten. Hier wollen wir an diesem Sonntag wieder ansetzen und Paroli bieten. Allerdings können wir nur punkten, wenn wir endlich unsere Möglichkeiten in Tore ummünzen. Mit Yannick Spät haben wir nur noch einen gelernten Stürmer. Pascal Staiger macht es in der für ihn ungewohnten Offensiv-Rolle aber auch sehr gut.“

Die Personalien

Jesse Agbozo ist wieder fit, daher sind alle 15 Akteure dabei. „Wer aus dem Regionalliga- oder dem U19-Kader dazu kommt, sehen wir erst kurzfristig am Wochenende. Da warte ich einfach ab“, erklärt Daniel Miletic. Gegen den VfR Mannheim zeigte sich beim 08-Team aber schon, wie wichtig Einsätze von Gabriel Cristilli oder Kevin Hezel sind.

Kein Wiedersehen mit Flavio Vogt

Beim SV Oberachern spielt inzwischen das frühere Villinger Sturmtalent Flavio Vogt. Er wechselte im Winter von der U21 zum Ligakonkurrenten. Vogt, der in der Hinrunde in 17 Partien sechs Treffer für die Villinger erzielte, kassierte allerdings im vergangenen Pokalspiel mit Oberachern gegen den Türk SV Singen (3:2 n.V.) in der Verlängerung eine Rote Karte und ist – wie der ebenfalls vom Platz gestellte Mehmet Güzelcoban – am Sonntag in Villingen gesperrt. Die Gelb-Rot-Sperre von Marvin Ludwig ist indes abgelaufen.

Auswärts noch Probleme in dieser Saison

In der Liga erreichte der SVO vor einer Woche gegen Calcio Echterdingen nur ein 1:1. Die Oberacherner warten seit vier Partien auf einen Sieg. Zuletzt gewannen die Ortenauer am 5. November mit 2:1 gegen Backnang.

Auswärts hat Trainer Fabian Himmel mit seiner Elf seit dem 1:0 am 14. September beim SSV Reutlingen fünfmal in Folge nicht gewonnen und wartet in der Fremde so seit sechs Monaten auf einen Dreier.