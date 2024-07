FC 08 Villingen U21 Oberliga: Nullachter starten am 3. August daheim gegen TSV Essingen

Nullachter starten am 3. August daheim gegen TSV Essingen

1 Die Meisterfeier ist vorbei. Die U21 des FC 08 bereitet sich aktuell intensiv auf die neue Oberliga-Saison als Aufsteiger vor. Foto: Marc Eich

Der vorläufige Spielplan der Oberliga liegt vor. Am 10. August bestreitet das Team von Coach Daniel Miletic die erste Auswärtspartie in Backnang.









Link kopiert



Nun geht es los mit den vielen interessanten Spielplänen. Der vorläufige Terminkalender der Oberliga-Saison 2024/25 liegt vor. Dieser muss bei der kommenden Liga-Tagung noch abgesegnet werden. Ursprünglich wollte der FC 08 seine Heimspiele in der Regel sonntags (14 Uhr) austragen. Der Aufsteiger FC 08 Villingen steigt mit einem Heimspiel am Samstag, 3. August (15.30 Uhr) in die neue Saison daheim gegen den TSV Essingen ein.