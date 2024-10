1 Der wochenlang verletzte Jonas Zimmermann (links) kehrt am Sonntag in den Kader der U21 gegen Zuzenhausen zurück. Foto: Roland Sigwart

Mitaufsteiger FC Zuzenhausen gibt am Sonntag (14 Uhr) seine Visitenkarte im Villinger Friedengrund ab. Führungsspieler Jonas Zimmermann kehrt zurück.









Oberliga: FC 08 Villingen U21 – FC Zuzenhausen (Sonntag, 14 Uhr). Nach acht Niederlagen in Folge hofft der Oberliga-Aufsteiger aus Villingen am Sonntag auf die Wende. Mit einem Sieg oder einem Remis könnte die Mannschaft um Coach Daniel Miletic die Rote Laterne in der Oberliga wieder loswerden.