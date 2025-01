Supertalent der TSG Hoffenheim Tom Bischof zum FC Bayern München – im April zauberte er noch in Balingen

Seit Dienstag herrscht Klarheit: Supertalent Tom Bischof wird in der kommenden Saison für den FC Bayern München auflaufen. Vor neun Monaten war noch in der Bizerba-Arena am Ball und zeigte seine Klasse eindrucksvoll.