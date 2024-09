1 08-Keeper Lavdrim Amiti hielt zwar einen Elfmeter, am Ende verlor er mit der U21 in Hollenbach trotzdem mit 0:4. Foto: Holger Rohde

Der Villinger Coach sagt: „Die beiden Gegentore vor der Pause waren richtige Nackenschläge für uns.“ Jetzt geht es gegen den Tabellenführer TSG Balingen.









Link kopiert



OBERLIGAFSV Hollenbach - FC 08 Villingen II 4:0 (2:0). Ein Spiel mit zwei Gesichtern erlebten die Gäste und mussten am Ende mit einer ernüchternden Niederlage zurück in den Schwarzwald reisen. Der FSV bleibt im fünften Heimspiel ohne Niederlage und zum dritten Mal in Folge ohne Gegentor.