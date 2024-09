1 Yunus Kulu hat mit der U21 des FC 08 gegen Luca Wöhrle und den 1. CfR Pforzheim einen schweren Stand. Foto: /Marc Eich

Gegen den Aufstiegsaspiranten kassiert der Oberliga-Neuling kurz nach der Halbzeitpause einen Doppelschlag. Es ist die dritte Niederlage in Serie für die Mannschaft von Trainer Daniel Miletic.









OBERLIGA FC 08 Villingen – 1. CfR Pforzheim 0:3 (0:1). Die Pforzheimer hatten dieses Mal andere Bedingungen als am 1. Juni, an dem sie vor 5100 Fans und strömenden Regen mit 2:3 gegen die 08-Erste verloren und der Mannschaft von Trainer Mario Klotz zum Aufstieg in die Regionalliga gratulieren mussten.