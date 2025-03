Trainer Daniel Miletic spricht nach der 1:3-Niederlage seiner U21 des FC 08 Villingen in Pforzheim die Probleme deutlich an. Derweil ist die SG Sonnenhof Großaspach auf einer beinahe beispiellosen Rekordjagd.

Für die U21 des FC 08 Villingen stehen noch elf Spiele bis zum Saisonende an. Mit nur neun Punkten hat der Tabellenletzte – bei vier bis sechs Absteigern im Mai – aktuell schon 15 bis 19 Punkte Rückstand.

Der Klassenerhalt ist nur noch eine theoretische Rechenspielerei. 42 Zähler waren in der Vergangenheit schon oft gerade so der Rettungsanker, um in der Liga zu bleiben.

Standards und Kadertiefe

Das 1:3 in Pforzheim war die zehnte Niederlage in Serie. „Am Ende haben wir zu viele Fehler gemacht“, spricht Trainer Daniel Miletic das schnelle 0:3 nach 25 Minuten an. „Wir waren nicht so schlecht, wie es das Zwischenergebnis aussagt. Doch daran müssen wir immer und immer wieder arbeiten, die individuellen Ballverluste zu vermeiden.“

Aus dem Spiel heraus wendete die Villinger Abwehr Schaden ab. Doch bei zwei Freistoßflanken von außen und beim Elfmeter „haben wir oft unglückliche Zweikämpfe geführt und die Bälle nicht gut verteidigt“. Torhüter David Kercek verhinderte mit einigen Paraden in beiden Halbzeiten noch weitere Gegentreffer.

„Der Unterschied zur Vorrunde ist nun leider auch, dass wir einen kleinen Kader haben. Es fehlen dann die personellen Alternativen“, so Miletic. In der Tat: Im Herbst waren es noch bis zu 25 Spieler, was dazu führte, dass er fünfmal wechseln konnte, auch um Ruhepausen zu verordnen. Aktuell wiegt doppelt schwer, wenn mit Frederick Bruno und Kevin Hezel zwei Leistungsträger krank oder verletzt ausfallen.

Rekordjagd geht weiter

Derweil steht die SG Sonnenhof Großaspach auf der Sonnenseite. Der Tabellenführer marschiert mit dem 3:2 gegen 1. FC Normannia Gmünd unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft.

Mit sagenhaften Zahlen, Daten und Fakten: Im 23. Spiel gelang der 22. Sieg (alle hintereinander). In elf Partien dürfte die „unschlagbare“ 100-Tore-Marke bei bisher 78 Treffern bald fallen.

14 Zu-Null-Siege kratzen längst an einem Uralt-Rekord aus den 1980igern. Auswärts gab es das Punktemaximum von 33 mit 35:4 Toren. Im Friedengrund gastieren die Aspacher erst Mitte April. Zuvor erwarten die Villinger am kommenden Sonntag den SV Fellbach (14 Uhr), der sensationell den VfR Mannheim mit 2:0 besiegte.