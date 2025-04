FC 08 Villingen U21 Oberliga: Fabio Krißler kommt nicht mehr – Daniel Miletic lobt drei Spieler

Spielgemeinschaft, Bezirksreform und Spitzentrio Im Kampf um den Aufstieg ist in der Kreisliga A1 noch vieles unklar

In der Kreisliga A1 wird ein Trio den Meistertitel unter sich aus machen. Wer am Ende aufsteigt, entscheidet sich jedoch nicht nur auf dem Platz. Eine wichtige Rolle dabei spielt der FC Hardt, der derzeit in der Bezirksliga Staffel 2 um den Klassenerhalt kämpft.