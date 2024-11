1 08-Kapitän Peter Bächle (rechts) im Duell mit dem Gmünder Luca Molinari. Foto: Holger Rohde

Im letzten Hinrundenspiel verkauft sich das Schlusslicht völlig unter Wert. Das Ergebnis sagt wenig über den wahren Spielverlauf aus.









1. FC Normannia Gmünd – FC 08 Villingen II 5:1 (2:1). Was am Ende der 90 Minuten wie die erwartete 14. Saisonniederlage der Villinger aussah, entwickelte sich zuvor in eine weitere, bittere Lehrstunde für die U21 des FC 08.