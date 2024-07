1 ESV-Torjäger und Ex-Nullachter Nedzad Plavci (links) hielt die Villinger Abwehr ganz schön auf Trab. Foto: Holger Rohde

120 Zuschauer sehen in Rietheim ein flottes Testspiel. Verbandsligist SV Türk Singen hat offenbar Interesse an Tevfik Ceylan. Pfullendorfer Yunus Kulu überzeugt bei der U21 als Probespieler.









Link kopiert



Die Villinger U21 kam am Donnerstagabend in Rietheim vor 120 Zuschauern in seinem vierten Test gegen Verbandsligist ESV Südstern Singen nach einer 2:0-Führung zu einem 3:3 (2:2).