1 Jonas Zimmermann (links) und die U21 des FC 08 Villingen kamen beim 0:2 in Backnang häufig einen Schritt zu spät. Foto: Holger Rohde

Die Analyse der Villinger nach der ersten Saisonniederlage in Backnang. Vom Nöttinger Rasenpilz und dem durchwachsenen Start der Ravensburger um Martin Braun.









Die erste Niederlage für Oberliga-Aufsteiger FC 08 Villingen U21 beim 0:2 in Backnang fällt in die Kategorie „Lernprozess“. Trainer Daniel Miletic und sein Staff sieht in der Fehleranalyse Details, die in den kommenden Spielen verbessert werden sollen.