FC 08 Villingen U21 Oberliga: Aufsteiger legt einen Traumstart hin

1 Villingens Kevin Hezel (rechts) – hier im Duell mit dem Essinger Steffen Lang – entschied die Partie mit zwei sehenswerten Freistößen. Foto: Holger Rohde

Nullachter gewinnen ihre Premiere mit 2:1 daheim gegen den TSV Essingen vor 400 Zuschauern. Kevin Hezel schnürt mit tollen Freistoßtoren ein Doppelpack.









Link kopiert



OBERLIGA FC 08 Villingen U21 - TSV Essingen 2:1 (0:0). Traumstart für die U21 in die neue Oberliga-Saison. Gegen erfahrene Gäste zeigte der Aufsteiger besonders in den zweiten 45 Minuten eine starke Leistung und verdiente sich die ersten drei Oberliga-Punkte. Es war das perfekte Geburtstagsgeschenk für Trainer Daniel Mieltic, der am Samstag 46 Jahre alt geworden war.